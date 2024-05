Stiri pe aceeasi tema

- Vocea care se aude in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta la partide ale CSM Constanta a rasunat, sambata, 25 mai 2024, si pe Arena Nationala din Bucuresti, la evenimentul fotbalistic de marca. Generatia de Aur a sustinut meciul de adio, cu ocazia unui eveniment senzational desfasurat…

- Meciul de adio al Generatiei de Aur a fotbalului romanesc se joaca astazi, 25 mai 2024, de la ora 20.30, pe Arena Nationala din Bucuresti, contra formatiei starurilor mondiale, World Stars.Ultima reprezentatie pe teren a jucatorilor care au facut istorie pentru Romania, in frunte cu Gheorghe Hagi, este…

- Meciul de gala este organizat la 30 de ani de la Campionatul Mondial din SUA, cand tricolorii au fost la un pas de a juca semifinala, contra Braziliei.Arena Nationala din Bucuresti gazduieste sambata, 25 mai 2024, de la ora 20.30, meciul demonstrativ dintre echipa Generatiei de Aur si formatie stelelor…

- Romania U21 a caștigat dramatic pe terenul Armeniei U21, scor 1-0, in etapa cu numarul 6 din preliminariile EURO 2025, eroul „tricolorilor” fiind Cristian Mihai. Mijlocașul ofensiv de 19 ani de la UTA Arad a dat lovitura pe final, marcand singurul gol al meciului in minutul 88. Dupa partida din Armenia,…

- Romania o infrunta in aceasta seara pe Irlanda de Nord, de la 21:45, in primul meci amical pe care „tricolorii” il disputa in 2024. Partida de pe Arena Naționala va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Prima TV, in timp ce reporterii GSP vor transmite in timp real, de la stadion, cele mai tari…

- Romania o infrunta in aceasta seara pe Irlanda de Nord, de la 21:45, in primul meci amical pe care „tricolorii” il disputa anul acesta. Partida de pe Arena Naționala va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Prima TV, iar reporterii GSP vor transmite in timp real, de la stadion, cele mai tari informații…

- Selecționerul Edi Iordanescu (45 de ani) a condus antrenamentul oficial dinaintea meciului Romania - Irlanda de Nord. Ședința a avut loc la baza din Mogoșoaia. Romania - Irlanda de Nord se joaca vineri, 22 martie, de la ora 21:45, pe Arena Naționala din București. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și…

- Selectionerul nationalei Romaniei, Edward Iordanescu, a convocat 29 de jucatori pentru meciurile amicale din luna martie cu Irlanda de Nord si Columbia, a anuntat sambata Federatia Romana de Fotbal (FRF) pe site-ul sau.Nationala Romaniei va disputa primele meciuri de pregatire dupa ce a obtinut calificarea…