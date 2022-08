Câți profesori s-au titularizat în Dolj, după prima repatizare Inspectoratul Scolar Judetean Dolj a organizat vineri prima sedinta publica pentru repartizarea cadrelor didactice pe posturile vacante. La aceasta sedinta au avut posibilitatea sa participe doa profesorii care au avut cel putin nota 7 la titularizare. La nivelul judetului Dolj au fost publicate 91 de posturi vacante, dintre care cele mai multe la muzica instrumentala, invatatori, instruire și pregatire practica, si profesori in centre și cabinete scolare. Potrivit președintelui comisiei de mobilitate a cadrelor didactice din județul Dolj, Irina Broscaru, in urma primei ședințe de repartizare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

