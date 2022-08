World Values ​​Survey a realizat un sondaj cu intrebarea centrala daca credeți in existența Iadului, inregistrand pe o harta procentele respective din populația fiecarei țari din Europa, transmite publicația greceasca Eidiseis, citata de RAd. Potrivit harții publicate de World Values ​​Survey cu rezultatele sondajului, Danemarca a fost țara cu cel mai mic procent, intrucat doar 9,4% din populația sa a declarat ca crede in existența Iad. Procente mici au fost inregistrate și in celelalte țari scandinave, Suedia (12,3%) și Norvegia (14,2%), precum și Finlanda (14,5%), Estonia (15,1%) și Islanda…