Câți kilometri de drumuri județene pietruite și de pământ sunt în Alba, la începutul anului 2023. Cât s-a pietruit în 2022 Cați kilometri de drumuri județene pietruite și de pamant sunt in Alba, la inceputul anului 2023. Cat s-a pietruit in 2022 In județul Alba, la inceputul anului 2023, exista 15, 7 kilometri de drumuri de pamant, drumuri județene. De asemenea, mai exista și 156,434 kilometri de drumuri județene pietruite. Datele sunt prezentate de Consiliul Județean Alba. Din cate se pare, in 2022 au fost pietruiți 10 kilometri de drum județean, situația din 2021 fiind de 166.6 […] Citește Cați kilometri de drumuri județene pietruite și de pamant sunt in Alba, la inceputul anului 2023. Cat s-a pietruit in 2022 in… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

