Nici n-au apucat piftiile sa tremure de doua ori pe masa de sarbatori ca primarul Nicolae Robu a și fost chemat la DNA pentru a i se aduce la cunoștiința ca a fost trimis in judecata in dosarul caselor naționalizate, in care i se imputa semnarea a doua contracte (din totalul de 207) de vanzare ... The post Cați caltaboși a primit Nicolae Robu foloase necuvenite?