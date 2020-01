Fie ca vorbim despre tichetele sociale oferite in preajma sarbatorilor de iarna sau acordarea ajutoarelor de incalzire, mii de brașoveni au apelat, in ultimele saptamani, la Direcția de Asistența Sociala Brașov. Referitor la tichetele sociale „Dar din sufet pentru seniori”, in campania derulata cu ocazia Craciunului au fost distribuite 3140 tichete. Pana in data de 20.12.2019 și-au depus documentația, in vederea accesarii ajutorului de incalzire a locuinței, in sezonul rece 2019-2020, 306 beneficiari. The post Cați beneficiari au apelat la serviciile Direcției de Asistența Sociala Brașov in ultima…