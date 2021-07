Câți bani se oferă pentru proiectarea penitenciarului „pensiune” de la Unguriu Incep sa se miște lucrurile in proiectul construcției penitenciarului cu 900 de locuri cu regim semideschis și deschis de la Unguriu. Administrația Naționala a Penitenciarelor a lansat pe 9 iulie 2021 pe www.e-licitatie.ro achiziția de servicii de proiectare și asistența tehnica. Data licitației pentru desemnarea proiectantului este stabilita pentru data de 20 august 2021, ceea … Articolul Cați bani se ofera pentru proiectarea penitenciarului „pensiune” de la Unguriu apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol si foto: opiniabuzau.ro

