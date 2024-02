Stiri pe aceeasi tema

- Mii de scrisori ale copiilor din toata tara au umplut cutiile postale speciale cu nenumarate ganduri, dorinte si urari pentru Mos Craciun, a transmis Posta Romana, care a organizat proiectul „Cutia postala a lui Mos Craciun”. Unii copii si-au descris in detaliu jucariile pe care si le doresc, altii…

- „Cei doi inculpati, parintii minorului T.C.A. in varsta de doi ani, sunt acuzati de comiterea infractiunii de rele tratamente aplicate minorului intrucat intre lunile mai 2023 – decembrie 2023 au exercitat actiuni abuzive si imorale asupra copilului lor, prin acestea punand in primejdie grava dezvoltarea…

- Situație mai puțin intalnita la nivel internațional. Noul conducator al Bancii Centrale a Turciei, cu o experiența anterioara in sectorul financiar de pe Wall Street, dezvaluie ca, din cauza ascensiunii abrupte a prețurilor pe piața imobiliara, a fost nevoita sa gaseasca o soluție de avarie. Hafize…

- A inceput febra pregatirilor pentru serbarile de sfirșit de an in școli și gradinițe. Copiii fac zilnic repetiții pentru a face impresie buna lui Mos Craciun. Parintii sint și ei in cautarea costumelor potrivite pentru cei mici. „Matineele sint foarte importante pentru copii, ele contribuie la dezvoltarea…

- Zilele trecute a fost declarata alerta de epidemie de rujeola la nivel național. In perioada imediat urmatoare vor fi stabilite masuri urgente de limitare a raspandirii bolii. Care sunt masurile care vor fi luate, ce trebuie sa faca parinții și ce se intampla cu cei care au avut deja rujeola.

- Comunicat. Aprinderea luminițelor in bradul de Craciun din centrul Aradului și a iluminatului festiv de sarbatori din oraș va avea loc marți, 5 decembrie 2023.... The post Primaria invita parinții și copiii sa-l vada pe Moș Nicolae, la festivitatea de aprindere a iluminatului festiv din centrul Aradului…

- Așteptarea sosirii unui copil este una dintre cele mai speciale și emoționante experiențe din viața. Pe masura ce va pregatiți sa il intampinați pe micuțul vostru și sa ii faceți cunoștința cu lumea inconjuratoare, este foarte important sa pregatiți și locuința și camera acestuia cu articolele de care…

- Pe data de 22 august 2023, marele artist italian Salvatore Cutugno, cunoscut publicului sub numele Toto Cutugno, s-a stins din viața dupa o lunga lupta cu cancerul, la varsta de 80 de ani. Publicul roman il iubea foarte tare, iar el, la randul sau, ii indragea pe romani. De asemenea, artistul susținea…