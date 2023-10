Stiri pe aceeasi tema

- Marile banci americane au declarat vineri ca ratele mai mari ale dobanzilor au stimulat profiturile, chiar daca economia a incetinit, iar consumatorii au dat semne de un comportament mai prudent, potrivit Reuters.

- Uniunea Europeana ia in considerare interzicerea taxelor pentru bagajele de mana care in mod obișnuit sunt integrate in prețul biletului sau impuse de companiile low-cost. O rezoluție in acest sens a fost adoptata de catre Comisia pentru petiții a Parlamentului European. Comisia Europeana ar urma sa…

- Seceta pedologica se mentine in zona Dobrogei si pe suprafete agricole extinse din Muntenia si Oltenia, iar izolat sunt afectate si in alte zone ale tarii, in timp ce rezerva de apa se va incadra in limite satisfacatoare, apropiate de optim, in Maramures si Crisana, arata prognoza de specialitate emisa…

- Inceputul anului școlar 2023-2024: Mii de elevi din Alba și din țara se intorc astazi in banci Inceputul anului școlar 2023-2024: Mii de elevi din Alba și din țara se intorc astazi in banci Aproximativ 2,7 milioane de elevi din Romania vor incepe luni, 11 septembrie 2023, cursurile anului școlar 2023-2024.…

- Sancțiunile fac rau, dar poate ca efectele distructive se vad mai mult in Europa decat in Rusia. Odata cu apropierea unei noi ierni și cu o noua creștere a prețurilor la energie, fisurile incep sa se vada din nou. In Germania exista o ingrijorare tot mai mare cu privire la daunele pe care razboiul…

- China urmarește o evaluare completa a ordonanței privind restricțiile care vizeaza investițiile in China, document emis la data de 10 august de Casa Alba, ulterior autoritațile de la Beijing stabilind masurile care se impun, a anunțat Ministerul chinez al Comerțului. Ordonanța SUA restricționeaza investițiile…

- Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a asistat un sindicat de banci in acordarea unei finanțari in valoare de 550 milioane de euro grupului elvețian Ameropa, care detine unele dintre cele mai mari companii din agribusiness de pe plan local – Azomureș, cel mai mare producator de ingrașaminte…

- Franta si Germania si-au exprimat marti opozitia fata de o posibila prelungire a restrictiilor impuse in luna aprilie de cinci state membre UE, printre care si Romania, pentru importurile de cereale ucrainene, transmite AFP, preluata de Agerpres.