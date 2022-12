Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi comici au ironizat, in stilul caracteristic, modul alambicat, contradictoriu și greu de ințeles in care diverși oficiali din guvern și parlament au vorbit despre majorarea pensiilor. VIDEO AICI Pe de alta parte, bunicii țarii continua sa fie amagiți cu promisiuni. Nici nu a intrat in vigoare…

- Intre timp, aleșii au stabilit calendarul de acordare a ajutoarelor pentru pensionarii cu venituri mici. Aceștia vor primi pana la o mie de lei, in doua tranșe, in funcție de ce pensii au.CAND PRIMESC PENSIONARII BANIIa) 1.000 lei, daca pensia este pana la 1.500 leib) 800 lei, daca pensia este intre…

- Ce ajutoare primesc pensionarii in 2023 și ce se intampla cu pensiile. Alocațiile copiilor se indexeaza cu rata inflației Valoarea punctului de pensie se majoreaza, de la 1 ianuarie 2023, la 1.785 lei, de la 1.586, conform proiectului de Ordonanta de urgenta publicat pe site-ul Ministerului Finantelor.…

- Cresc pensiile de la 1 ianuarie 2023. Guvernul a stabilit ce ajutoare financiare vor primi pensionarii cu venituri sub 3000 de lei Ministerul Finanțelor a pus in dezbatere o ordonanța de urgența privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea…

- Vești proaste pentru pensionarii care primesc banii in mana! In perioada Sarbatorilor vom mavea mai multe zile libere. Este vorba de zilele de 25, 26, 30 decembrie, precum și 1 și 2 ianuarie. In acest context, inclusiv angajații Poștei Romane vor beneficia de zile libere, cu excepția zilei de 2 ianuarie…

- Dupa saptamani intregi de discutii, tensiuni si certuri, coaliția de guvernare a reusit in sfarsit, sa ajunga la un compromis: punctul de pensie va creste de anul viitor cu 12,5%. Totodata, cei cu pensii mici vor primi ajutoare suplimentare de la stat. Ministrul Muncii, Marius Budai, a dat asigurari…

- „Va di o creștere a valorii punctului de pensie pentru toți la fel, așa cum este normal și constrituțional și vom crește punctul de pensie pana la 1784 lei. Pensionarii care au sub 3000 lei vor beneficia de masuri de sprijin”, a spus Marius Budai, la Realitatea PLUS.Coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR…

- Realitate trista pentru pensionarii din Romania. Persoanele in varsta care primesc pensia minima de la stat pierd mai mult de 10% din suma din cauza inflației. Cați bani sunt nevoiți sa dea inapoi cei aflați in etate. Ce spun autoritațile. Cați bani pierd pensionarii pe luna, din cauza inflației In…