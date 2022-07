Stiri pe aceeasi tema

- Rona Hartner și Herve Camilleri s-au desparțit in luna septembrie a anului tercut, la scurt timp dupa ce și-au unit destinele. Artista a marturisit acum ca inca se vede cu fostul soț.Vedeta a vrut sa fie cat mai discreta in ceea ce privește divorțul de Herve Camilleri și nu a vorbit prea multe despre…

- Nicoleta Luciu a decis sa faca o schimbare de imagine. Celebra actrița a reușit sa slabeasca nu mai puțin de 35 de kilograme intr-un timp foarte scurt. Vedeta a ținut o dieta magica ce a ajutat-o cu aceasta problema, iar in doar doua luni a ajuns la rezultatele dorite. Ce a mancat in toata aceasta […]…

- Margot Robbie a fost surprinsa pe platourile de filmare ale celui mai nou film in care va juca, regizat de Greta Gerwig. Fanii au putut observa costumul impresionant de Barbie, care ii vine perfect frumoasei actrițe. Vedeta de la Hollywood in varsta de 31 de ani arata foarte bine in roz. Robbie a defilat…

- Cristina Pucean a inceput o noua relație și vrea sa știe o lume intreaga ca iubește și este iubita. Celebra dansatoare a vorbit pentru prima data despre noua ei poveste de dragoste și noul partener, intr-un interviu pentru Antena Stars.

- Julia Roberts a vorbit despre relația sa longeviva pe care o are. Mulți dintre fani au intrebat-o de-a lungul timpului care este secretul unei povești stabile de iubire. Actrița celebra are un mariaj fericit alaturi de Danny Moder. Vedeta a demonstrat ca se poate intalni o casnicie solida și plina de…

- Rona Hartner va face in acest weekend primul sau Paști fara sot sau fara vreun iubit, dupa mulți ani. Vedeta noastra stabilita de ani buni in Franța, la Toulon, admite ca nu mai știe cu exactitate cand a fost ultima data in aceasta ipostaza. Fiindca anul acesta in fața bunului Dumnezeu și a lumii este…

- Andreea Antonescu a fost extrem de transparenta cu fanii ei. Celebra jumatate a trupei Andre a vorbit despre cei patru ani de terapie care au ajutat-o sa treaca pentru un moment de cumpana din viața sa. Ce drama a adus-o in punctul in care sa ceara ajutorul unui specialist? Mulți dintre oamenii care…