Câți bani câștigă Ștefania, iubita lui Speak, din videoclipurile de pe Youtube Ștefania, iubita lui Speak caștiga sume bune din videoclipurile pe care le posteaza pe YouTube, pe care nu oricine le-ar incasa lunar. Cați bani caștiga Ștefania, iubita lui Speak, din videoclipurile de pe Youtube ? Potrivit datelor oferite de socialblade.com , Ștefania incaseaza lunar din YouTube intre $178 – $2.8K. In ceea ce privește veniturile anuale, sursa citata precizeaza ca iubita lui Speak incaseaza intre $2.1K – $34.1K pe an. Cați bani caștiga Ștefania, iubita lui Speak, din videoclipurile de pe Youtube Sumele variaza in funcție de numarul de clipuri video postate, dar și in funcție… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

