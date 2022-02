Câți bani câștigă, de regulă, într-o singură zi Culiță Sterp pe Youtube Cați bani caștiga, de regula, intr-o singura zi Culița Sterp pe Youtube. Culița Sterp incaseaza sume impresionante din videoclipurile pe care le face pe Youtube. Potrivit datelor centralizate de socialblade.com , intr-o singura zi, Culița Sterp ajunge sa caștige intre 30 și 600 de dolari americani. Cați bani caștiga, de regula, intr-o singura zi Culița Sterp pe Youtube In ”cea mai proasta” zi a sa din luna februarie, artistul a incasat din YouTube sume cuprinse intre $29 – $471, adica aproape salariul unui angajat de rand din Romania, intr-o singura zi. Cați bani caștiga, de regula, intr-o singura… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

