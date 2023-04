Din totalul veniturilor incasate pe anul 2022 de catre Primaria Baia Mare, in valoare de 421.745.330 lei, 292.460.500 lei au fost venituri proprii, in componenta carora intra veniturile fiscale, mai putin sumele din TVA, veniturile nefiscale, mai putin sumele din Donatii si Sponsorizari si veniturile din capital. Veniturile incasate in cursul anului 2022, in suma de 421.745.330 lei se grupeaza in: a.venituri curente – 357.447.320 lei b.venituri din capital – 127.310 lei c. subventii de la alte nivele ale administratiei publice – 10.134.990 lei d. sume primite de la UE – 54.035.710 lei In ceea…