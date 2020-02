Cati bani a bagat Guvernul Orban in buzunarele partidelor conduse de Ponta si Melescanu si care ar fi explicatiile

Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a comunicat, miercuri, sumele cu care statul finanteaza in luna februarie partidele care au reprezentanti in Parlament. Este a doua luna consecutiv in care primesc subventii si partidele nou infiintate conduse de Victor Ponta si Teodor Melescanu, gratie unei derogari de la lege asumate de Guvernul Orban.



Astfel, Pro Romania, partid care a strans in jurul lui Victor Ponta mai multi senatori si deputati plecati de la PSD sau ALDE, primeste in luna februarie 658.019,94 lei (la fel ca si in luna ianuarie), in timp ce partidul Forta Nationala, condus…