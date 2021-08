Câți ani împlinește Thalia, celebra cântăreață și actriță de telenovele (VIDEO) Thalia a devenit sex-simbol dupa ce a aparut in telenovela „Sarmana Maria”, in 1995, pe cand avea 24 de ani. Mulți dintre romani și-o aduc aminte din telenovela „Marimar”, de mare succes, difuzata dupa Revoluție. Vedeta implinește 50 de ani azi, pe 26 august, iar timpul parca a stat in loc pentru ea. Thalia arata fenomenal la cei 50 de ani pe care i-a implinit și cu greu i-ai da aceasta varsta. In prezent este casatorita cu Tommy Mottola și au impreuna doi copii. Thalia a trecut pe la medicul estetician, insa nu și-a facut schimbari majore. Conștienta de atuurile sale fizice, Thalia nu ezita sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

