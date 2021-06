Câți ani împlinește actorul Virgil Ogăşanu azi (VIDEO) Nascut la 17 iunie 1940, la Turnu Severin, actorul Virgil Ogasanu a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti in anul 1964, la clasa profesoarei Beate Fredanov. Artistul a debutat pe scena Teatrului Tineretului din Piatra Neamt, unde a jucat in piese precum “Steaua fara nume” de Mihail Sebastian sau “Nu sunt Turnul Eiffel” de Ecaterina Oproiu, ambele regizate de Liviu Ciulei, potrivit Cinemagia . Din anul 1965 este actor al Teatrului Bulandra, unde a avut roluri in spectacole precum: “Sase personaje in cautarea unui autor” de Luigi Pirandello (1995), “Scandal la Palermo”… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

