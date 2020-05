Stiri pe aceeasi tema

- Testele au aratat ca Margherita de la Clejani a consumat un drog de mare risc. Surse din randul anchetatorilor au precizat pentru Romania TV ca fiica Vioricai de la Clejani a consumat opiu. Margherita de la Clejani a fost audiata zeci de minute la Biroul de accidente usoare. Tanara a fost…

- ”Toate bune și frumoase. Nu ințeleg despre ce teste vorbiți. Alcool test nu exista, droguri nu exista. S-a intamplat sa ne tamponam pentru ca eu ma uitam in oglinda, imi faceam buzele” , susține Margherita. Citește și: Fiica Vioricai de la Clejani, implicata intr-un accident rutier. Cantareata…

- Un nou scandal zguduie lumea showbiz-ului și lasa oamenii fara replica. Fiica Vioricai și a lui Ionița de la Clejani a produs un accident in aceasta dimineața, in Capitala și a fost prinsa sub influența substanțelor interzise.

- Margherita de la Clejani a fost autoarea unui accident grav din Capitala chiar in dimineața zilei de sambata, scrie Cancan . Conform primelor informații, incidentul rutier a avut loc pe strada Norilor din București, iar Margherita ar fi afișat un comportament suspect fața de oamenii legii, lucru ce…

- Tineri și neliniștiți. Doi adolescenți in varsta de 17 ani, locuitori a Capitalei, risca pana la trei ani de inchisoare, dupa ce au furat un automobil.Polițiștii au fost alertați de catre un barbat in varsta de 33 de ani.

- Un barbat in virsta de 30 de ani, domiciliat in mun. Chișinau, a fost reținut pentru 72 de ore, pentru comiterea unui jaf stradal. Polițiștii au fost alertați in seara de 21 aprilie curent, de catre victima, un barbat in virsta de 35 de ani, care a comunicat ca in timp ce se afla in curtea blocului…

- Un barbat de 30 de ani din Chișinau a fost reținut pentru 72 de ore pentru comiterea unui jaf stradal.Polițiștii au fost alertați in seara de 21 aprilie curent, de catre victima, un barbat in varsta de 35 de ani, care a comunicat ca in timp ce se afla in curtea blocului de

- A intrat intr-un fast-food de pe strada Al.Russo din Capitala și a furat un portmoneu. Infractorul este un tanar de 35 de ani, locuitor al Capitalei, și a fost reținut de oamenii legii.Potrivit poliției, in portmoneul furat se aflau bani.