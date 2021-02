Câți ani ar fi împlinit azi actorul Ștefan Iordache Astazi se implinesc 80 de ani de la nasterea lui Stefan Iordache, unul dintre cei mai apreciati actori de teatru, film si televiziune ai Romaniei. Actorul a fost in slujba teatrului romanesc timp de 49 de ani, cu roluri memorabile precum Titus Andronicus, Hamlet, Richard al III-lea sau Barrymore. Dintre rolurile interpretate pentru marele ecran, ramane magistrala intruchiparea lui Victor Petrini, din adaptarea romanului lui Marin Preda, “Cel mai iubit dintre pamanteni”. A fost și continua sa fie, in inimile multora dintre fanii sai, mai mult decat un actor exceptional, un boem, un vesnic indragostit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

