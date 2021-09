Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, ieri seara, ca presedintele PNL, Ludovic Orban, pare “cel mai mare” sustinator al motiunii de cenzura si a reiterat ca nu va lasa Romania fara Guvern. “Nu comentez. Domnul Orban se pare ca este cel mai mare sustinator al acestei motiuni si al celor de la USR. Ideea…

- Actrița Catherine Zeta-Jones va veni in Romania in aceasta toamna pentru a filma la noua serie Familia Addams pe care Netflix o pregatește de lansare. Catherine Zeta-Jones va interpreta rolul Morticiei. Productia va fi disponibila pe Netflix, este produsa de Tim Burton si se filmeaza din octombrie in…

- Tim Burton avanseaza in noul sau proiect de televiziune "Wednesday", un serial live-action ce o are ca protagonista pe tanara Wednesday din Familia Addams, prin anuntarea de noi actori care vor juca in aceasta productie pregatita de platforma Netflix, relateaza EFE, citat de agewrpres Dupa ce in…

- Catherine Zeta-Jones va avea rolul Morticia din celebra familie Addams in serialul Netflix intitulat "Wednesday", anunta Variety, potrivit News.ro. Ea se alatura actorilor din distributie anuntati deja: Jenna Ortega si Luis Guzman. Ortega va fi Wednesday, in timp ce Guzman il va interpreta…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si Ministerul Mediului au lansat, miercuri, un proiect care va estima populatia de ursi din Romania, valoarea acestuia ridicandu-se la 11 milioane de euro, fonduri europene. De asemenea, in cadrul acestui proiect vor fi instalate peste 1.000 de garduri…

- Industria de media si divertisment din Romania ar urma sa creasca in acest an cu 8,09% comparativ cu 2020, la o valoare de 2,62 miliarde euro, peste nivelul pre pandemie (2,53 miliarde euro in 2019), conform raportului PwC Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025.

- O decizie luata pe plan mondial, ce se refera și la achitarea de catre companiile multinaționale a unei parți echitabile a impozitelor oriunde iși desfașoara activitatea, se va aplica și in Romania. Documentul a fost adoptat de peste 130 de țari care reprezinta nu mai puțin de 90% din PIB-ul mondial.…

- Fostul premier Adrian Nastase arata faptul ca in cazul ”democrațiilor coloniale”, incluzand Romania in aceasta categorie, totul este dictat din extern. Nastase considera ca, in prezent, Romania nu are lideri politici care sa se impuna, de aceea ii numește ”eunuci”. ”Definitia democratiei porneste…