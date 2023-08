Câteva zeci de salariați de la Finanțe amenință cu demisia. Care este motivul Atmosfera incordata la Ministerul Finanțelor, unde cateva zeci de angajați amenința cu demisiile. Motivul: ordonanța austeritații. Aproximativ 20 de angajați de la Direcția Juridica din Ministerul Finanțelor vor sa demisioneze, conform unor surse citate de Antena3CNN , deoarece nu sunt mulțumiți de salarii. Aceasta in timp ce se pregatesc taxe și taieri. Ordonanța austeritații presupune eliminarea unor posturi libere la Direcția Juridica din Ministerul Finanțelor, adica vreo 60 de posturi neocupate. De asemenea, ar urma sa dispara și cateva posturi de șef de birou, ceea ce a iscat nemulțumiri.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salariile din Ministerul Finanțelor și ANAF difera de la o persoana la alta, in funcție de grad și gradații. Menționam ca ei vor protesta joi in fața Ministerului, inainte de a porni greva de avertisment și cea generala.

- Angajații din Sanatate amenința ca intra in greva generala in 27 iunie. Angajații din Sanatate continua protestele, potrivit unei decizii a Consiliul de Coordonare al Federației „Solidaritatea Sanitara”, intrunit in perioada 22-25 iunie 2023. Greva ganerala ar putea incepe pe 27 iulie daca revendicarile…

- Angajații de la CFR amenința ca ies in strada și ca intre in greva generala. „Protestam pentru soluționarea revendicarilor”, susțin sindicaliștii de la CFR. Condițiile grele de munca și bugetul mai mic fața de anul trecut in determina pe angajații CFR sa iasa strada. Aceștia au anunțat ca vor protesta…

- „Ordonanța austeritații” creeaza probleme in spitalele argeșene, care oricum se confruntau cu deficitul de medici. Peste 50 de posturi nu mai pot fi scoase la concurs la Spitalul de Pediatrie Pitești

- Dr. Bogdan Furtuna, managerul Spitalului Coltea din Capitala a declarat pentru News.ro ca la concursul pe care unitatea sanitara l-a organizat pentru postul de medic specialist ATI nu s-a prezentat niciun candidat. Spitalul a scos la concurs mai multe posturi de medici, insa Ordonanta privind reducerea…

- Guvernul a decis! Iata care sunt romanii care trebuie „sa stranga cureaua”, conform planului de masuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Ordonanța austeritații a fost publicata! Guvernul a decis de unde se taie bani și reduce cu 50% personalul de la stat Ministerul Finanțelor a publicat luni…

- Premierul a spus ca actul va prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor cu bunuri și servicii, respectiv cheltuielile pentru autoturisme, mobilier și aparatura birotica.O alta masura este diminuarea cu 50% a posturilor de consilieri in randul aparatului demnistarilor publici și limitarea la maximm 2 mandate…

- 100 de angajații primariei din Simeria nu si-au primit salariile. Primarul le-a taiat leafa tuturor, inclusiv pe a lui. Motivul acestei decizii este acela ca unii dintre angajati „nu si-au facut treaba”.Primarul orașului Simeria, Iulius Bedea, a taiat salariile pentru cei 100 de angajații ai institutiei,…