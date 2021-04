Câteva sute de protestatari s-au adunat din nou în Piața Universității din București Sute de protestatari s-au adunat din nou sambata dupa amiaza, in Piata Universitatii din Capitala, pentru amanifesta impotriva restrictiilor impuse ca masuri pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2. Unii dintre manifestanti flutura steaguri tricolore, in timp ce altii care au afaceri sau locuri de munca in domeniul HoReCa, au adus cu ei tigai si oale. Mobilizarea pentru acest protest s-a facut pe retelele sociale, iar cei care lansat apelul la participare propun organizarea celui „mai mare protest al ultimilor ani”. „Va fi protestul ce ne va scapa de sub dictatura”, declara ei. Protestatarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

