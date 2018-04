Cățel de cinci luni, spânzurat cu o sârmă Gest incredibil facut de o aradeanca din comuna Barsa, județul Arad. Conform informațiilor pe care le-am primit, femeia a spanzurat inițial cațelul cu o punga de plastic. Deoarece punga s-a rupt, femeia a luat o sarma, i-a infașurat-o in jurul gatului și l-a spanzurat din nou. Cațelul a incercat sa scape, insa degeaba, din cauza smuciturilor, sarma i-a taiat din gat. Cainele a fost adus la Arad de un iubitor de animale direct la un cabinet veterinar din cartierul Aradul Nou unde a primit ingrijiri medicale. Am aflat de la medicul veterinar ca, deocamdata, cațelul a scapat cu viața, insa rana de… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

