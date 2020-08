Stiri pe aceeasi tema

- AN SCOLAR 2020-2021. "O noua masura adoptata in sedinta de ieri a Guvernului se refera la inceperea anului scolar. Noua masura se adreseaza parintilor care sunt nevoiti sa ramana acasa cu copii pana in 12 ani. E o masura similara celei din perioada starii de urgenta. Doar un singur parinte poate…

- Guvernul Orban pregatește o ordonanța de urgența prin care unii dintre bugetari vor putea primi sporuri de pana la 100% din salariu. Ce bugetari beneficiaza dupa decizia Guvernului Din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, Romania are un buget de 79,9 miliarde de euro. Acesta a fost obținut…

- De la 1 septembrie școlile și gradinițele din capitala ar putea fi redeschise, insa vor lucra intr-un regim special. Despre aceasta a anunțat prim-ministrul Ion Chicu in cadrul unui briefing de presa.

- Violeta Alexandru a facut niște declarații neașteptate cu privire la salariile de la stat, cat și la siguranța unui job. Ministrul Muncii pune la indoiala, in schimb, implicarea și devotamentul angajaților la locul de munca, acuzandu-i ca „stau pe Facebook” in loc sa munceasca. “Prin comparatie cu sistemul…

- Guvernul va mari alocatiile copiilor in cazul in care legea va intra in vigoare, iar sursa de finantare va fi identificata la rectificarea bugetara, care va avea loc peste o luna, a declarat, joi seara, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. "Asteptam ca actul normativ sa mearga…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat miercuri, ca gradinițele și creșele raman inchise. La fel și mall-urile, restaurantele și salile de sport. ”Suntem conștienți ca unele domenii trebuie sa ramana inchise, e vorba de domenii unde activitatea presupune un public numeros și de aceea ramanem…

- Vești proaste pentru comercianții din mall-uri, dar și pentru parinții care se intorc la munca și nu au cu cine sa iți lase copiii. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat miercuri, ca gradinițele și creșele raman inchise. La fel și mall-urile, restaurantele și salile de sport. ”Suntem conștienți…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat miercuri, ca gradinițele și creșele raman inchise. La fel și mall-urile, restaurantele și salile de sport. ”Suntem conștienți ca unele domenii trebuie sa ramana inchise, e vorba de domenii unde activitatea presupune un public numeros și de aceea ramanem…