Categorii noi de angajați incluși în etapa a doua de vaccinare Campania naționala de vaccinare impotriva COVID-19 continua. Urmeaza sa fie incluși in a doua etapa de vaccinare și alte categorii de angajați. In etapa a doua vor fi incluși și angajații din instituțiile publice, persoanele cu dizabilitați și persoanele fara adapost, conform Digi24 . Potrivit hotararii, in noua etapa vor fi incluse „persoane incadrate intr-un grad de handicap, persoane imobilizate, persoane imunodeprimate, insoțitorii acestora și persoanele care locuiesc la același domiciliu cu acestea; persoane fara adapost”, dupa cum relateaza Libertatea . Tot in aceasta etapa vor intra și… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aprobe miercuri o hotarare prin care aduce completari strategiei de vaccinare, fiind incluse noi categorii de persoane care au prioritate la vaccin. In etapa a doua de vaccinare intra și personalul cheie de la Avocatul Poporului, CCR, CES, BNR, Consiliul Legislativ, Curtea de conturi,…

- Noi categorii de angajați vor intra in etapa a doua a campaniei naționale de vaccinare impotriva COVID-19, in care sunt deja incluse persoanele in varsta, cele din categoriile vulnerabile și lucratorii din domeniile esențiale. Mitocanie maxima! Soții Trump il pun pe șeful servitorilor Casei Albe sa-i…

- Noi categorii de angajați vor intra in etapa a doua a campaniei naționale de vaccinare anti-Covid-19, in care sunt deja incluse persoanele in varsta, cele din categoriile vulnerabile și lucratorii din domeniile esențiale, anunța digi24 . Potrivit unei hotarari de guvern care urmeaza sa fie adoptata…

- Noi categorii de angajați vor intra in etapa a doua a campaniei naționale de vaccinare impotriva COVID-19. Potrivit unei hotarari de Guvern care urmeaza sa fie adoptata maine, campania de vaccinare va fi extinsa pentru a include, in etapa a doua, și alte categorii de angajați, in special din instituții…

- Campania naționala de vaccinare impotriva COVID-19 se extinde. Potrivit unei hotarari de Guvern care urmeaza sa fie adoptata miercuri, in etapa a doua, vor fi incluse și alte categorii de angajați, in special din instituții publice, persoane cu dizabilitați și persoane fara adapost, anunța Digi24. Potrivit…

- Guvernul a adoptat o hotarare prin care se extinde lista categoriilor de angajați care sunt incluse in etapa a doua a campaniei de vaccinare. Etapa a doua a campaniei de imunizare a cetațenilor este adresata persoanelor in varsta, persoanelor din categoriile vulnerabile și lucratorilor din domeniile…

- A doua etapa de vaccinare anti-COVID începe vineri pentru populatia cu grad ridicat de risc si lucratorii care desfasoara activitati în domenii-cheie, esentiale. Presedintele Klaus Iohannis urmeaza sa se vaccineze public, în cursul acestei zile. Din categoria celor cu grad ridicat…

- Impozitarea cu 85% a pensiilor speciale mai mari de 7.000 de lei este neconstituționala, a decis Curtea Constituționala marți. Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi, potrivit unor surse oficiale, dupa ce Curtea a amanat de patru ori decizia, care trebuia sa fie data din luna iulie. Camera Deputatilor…