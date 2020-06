Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii a amendat Google București pentru ca pe aplicația Google Maps a fost schimbata denumirea din Catedrala Mantuirii Neamului in ”Catedrala Prostirii Neamului”. Google va plati o amenda de 10.000 de lei și va publica decizia CNCD pe prima pagina a motorului…

- Compania Google Romania a fost amendata de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) cu suma de 10.000 de lei, dupa ce, in luna mai, tag-ul de pe Google Maps pentru Catedrala Mantuirii Neamului a...

- The National Council for Combating Discrimination (CNCD) has decided on Wednesday to fine the company Google Romania with 10.000 RON, after, in May, the tag on Google Maps for the location of the People's Salvation Cathedral (Catedrala Mantuirii Neamului) was changed into "Romanian People's Swindling…

- Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii a amendat Google București pentru ca pe aplicația Google Maps a fost schimbata denumirea din Catedrala Mantuirii Neamului in ”Catedrala Prostirii Neamului”. Google va plati o amenda de 10.000 de lei și va publica decizia CNCD pe prima pagina a motorului…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a decis amendarea companiei Google Romania cu 10.000 de lei, dupa ce, in mai, tag-ul de pe Google Maps pentru locul in care se afla Catedrala Mantuirii Neamului a fost schimbat in "Catedrala Prostirii Neamului Romanesc". Decizia a fost luata…

- Google Romania a fost amendata de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii cu 10.000 de lei, dupa ce, in mai, tag-ul de pe Google Maps pentru locul in care se afla Catedrala Mantuirii Neamului a fost schimbat in "Catedrala Prostirii Neamului Romanesc".

- Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii a amendat, miercuri, Google Romania pentru ca nu a luat nici o masura de schimbare a denumirii Catedralei Mantuirii Neamului in Catedrala Prostirii Neamului pe aplicația Google Maps, potrivit unui comunicat de presa al instituției.…

- Decizie istorica: Google a fost amendat cu 10.000 de lei de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii pentru ca nu a schimbat denumirea Catedrala Prostirii Neamului pe Google Maps. Motorul de cautare, obligat sa afișeze decizia pe homepage. Colegiul director al Consiliului Național pentru…