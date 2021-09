Catedrala Notre-Dame din Paris: 840 de milioane de euro colectaţi din donaţii ''Elanul generozitatii''' pentru finantarea lucrarilor la Catedrala Notre-Dame din Paris ''nu scade'', cu aproximativ 840 de milioane de euro colectati, a anuntat miercuri presedintele institutiei publice responsabile cu reconstructia catedralei franceze, distrusa partial de un incendiu in aprilie 2019, relateaza AFP.



Suma de 842,8 milioane de euro, colectata datorita donatorilor francezi si straini, ''permite sa vedem viitorul cu incredere'', a declarat generalul Jean-Louis Georgelin, in fata unei comisii a Senatului francez

Sursa articol: agerpres.ro

- Catedrala Notre-Dame, stabilizata dupa incendiul devastator din aprilie 2019, este gata sa fie reconstruita, a confirmat grupul de lucru Rebâtir Notre-Dame de Paris.Constructia si curatirea interiorului emblematicei cladiri vechi de 850 de ani sunt asteptate sa înceapa în urmatoarele…

- Catedrala Notre-Dame, mistuita de flacari in 2019, ar putea fi redeschisa credinciosilor in 2024. Restaurarea cladirii urmeaza sa aiba loc, dupa ce a fost depasita faza de asigurare si consolidare, potrivit Mediafax. Presedintele Macron promisese ca Notre-Dame va fi reconstruita in 5 ani,…

