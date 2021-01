Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19, medicul militar Valeriu Gheorghița, anunța ca in acest moment in Romania au fost vaccinate 459 de mii de persoane. „In acest moment in Romania incepand cu data de 27 decembrie au fost administrate un numar de 484.631 de doze la un numar de aproximativ 459 de mii de persoane, din care 434.503 vaccinate cu prima doza și cca 25.064 de persoane vaccinate cu doza a doua. Numarul total de reacții adverse inregistrate in sistemul de raportare a fost de 1.213 reacții comune și minore fara reacții majore și de asemene nu exista alte reacții in curs…