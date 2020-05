Câte persoane au traversat frontiera Moldovei în ultimele 24 de ore CHIȘINAU, 7 mai – Sputnik. Un numar de 2.294 de traversari ale frontierei de stat a fost inregistrat din dimineața de 6 mai pana in dimineața zilei de 7 mai. Din totalul traversarilor, peste o jumatate, 1.180, s-au produs pe sensul de intrare in Republica Moldova - 768 de treceri la frontiera moldo-romana și 412 treceri la frontiera cu Ucraina. Din totalul traversarilor, peste o jumatate, 1.180, s-au produs pe sensul de intrare in Republica Moldova - 768 de treceri lamoldo-romana și 412 treceri lacu Ucraina. Nicio persoana n-a prezentat simptome ale infecției de tip COVID-19, informeaza Poliția de Frontiera. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei, la intrare, au fost PTF Leușeni – 508 traversari; PTF Tudora – 156 de traversari;… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 3 mai – Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, timp de 24 de ore, au traversat hotarele țarii noastre 2 299 de persoane, dintre care 1 473 au fost inregistrate pe sensul de intrare in Republica Moldova. Cei mai mulți oameni au traversat frontiera cu Romania-663, la granița cu Ucraina…

- CHIȘINAU, 2 mai – Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, timp de 24 de ore, au traversat hotarele țarii noastre 2 542 de persoane, dintre care 1 665 au fost inregistrate pe sensul de intrare in Republica Moldova. © Sputnik / Miroslav Rotari Oficial: Moldovenii care revin in țara sunt obligați sa…

- In toate subdiviziunile Poliției de Frontiera, de la primele ore ale dimineții de 27 aprilie, a fost arborat Drapelul de Stat. Ineditul situației este ca, pentru intaia oara, Tricolorul a fost sarbatorit cu maști medicinale pe fața și cu manuși de protecție, din cauza pandemiei de COVID-19. …

- CHIȘINAU, 25 apr – Sputnik. Poliția de Frontiera raporteaza 2.462 de traversari din dimineața zilei de vineri pana in dimineața zilei de sambata. © Sputnik / Miroslav Rotari Prețuri mai mici la biletele de avion: Iata cat costa cele pentru noile curse charter Cele mai multe traversari ale…

- CHIȘINAU, 18 apr. – Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, in timp de 24 de ore, granițele țarii noastre au fost traversate de catre 1 069 de persoane, dintre care 896 de treceri au fost inregistrate pe sensul de intrare in Republica Moldova. Cei mai mulți oameni au fost inregistrați la frontiera…

- CHIȘINAU, 18 apr. – Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, in timp de 24 de ore, granițele țarii noastre au fost traversate de catre 3 211 de persoane, dintre care 2 351 de treceri au fost inregistrate pe sensul de intrare in Republica Moldova. Cei mai mulți oameni au fost inregistrați la frontiera…

- CHIȘINAU, 16 apr - Sputnik. Potrivit unui comunicat de presa al Poliției de Frontiera, in timp de 24 de ore au intrat in țara 1418 persoane - 749 au revenit prin punctele de trecere de la hotarul cu Romania, 436 au traversat frontiera moldo-ucraineana, iar 233 de cetațeni au revenit in țara cu o…

- În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 2 822 traversari. Un numar mai mare a fost înregistrat pe sensul de intrare în Republica Moldova - 1 836 traversari persoane, dintre care 1 113 treceri la frontiera moldo-româna,…