Câte ouă ai voie să mănânci pe zi și ce riști dacă depășești acest număr Beneficiile oualor:- **Proteine de calitate**: Un singur ou conține aproximativ 6-7 grame de proteine de inalta calitate.- **Vitamine și minerale**: Ouale sunt o sursa bogata de vitamine (D, B6, B12) și minerale (seleniu, zinc, fier).- **Colina**: Importanta pentru dezvoltarea cerebrala și funcționarea nervilor.- **Luteina și zeaxantina**: Doi antioxidanți importanți pentru sanatatea ochilor. Colecsterolul și ouale:Galbenușul de ou conține colesterol. Multa vreme, ouale au fost criticate datorita acestei asocieri cu colesterolul, insa studiile recente au aratat ca colesterolul din alimente influențeaza… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

