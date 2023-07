Stiri pe aceeasi tema

- La data de 18 iulie 2023, Poliția Municipiului Blaj a fost sesizata de catre o tanara de 23 de ani, din Blaj, cu privire la faptul ca fostul sau concubin ar fi patruns, fara drept, in locuința sa. Din primele cercetari, a rezultat ca, in noaptea de 17/18 iulie 2023, in jurul orei 02.30, fostul partener…

- Nationala feminina de fotbal a Romaniei a invins Bulgariei cu 2-0, intr-un meci amical jucat pe Stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti. Tricolorele s-au impus prin golurile marcate de Laura Rus (39) si Stefania Vatafu (44), ambele de la 11 metri. Acesta a fost ultimul test dinaintea startului Ligii…

- In primele șase luni ale acestui an, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, polițiștii de frontiera satmareni in cooperare cu autoritațile abilitate in acest domeniu (Garda de Mediu și Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului) nu au permis intrarea in Romania a 51 de transporturi care…

- "In ultimul raport MCV privind Bulgaria, din 2019, si Romania, din 2022, Comisia a concluzionat deja ca Bulgaria si Romania au facut suficiente progrese in indeplinirea angajamentelor la momentul aderarii la UE si ca toate conditionalitatile din MCV au fost indeplinite satisfacator. Pentru a inchide…

- Silvio Berlusconi, care a decedat la varsta de 86 de ani, a fost omagiat in cadrul unei slujbe la Domul din Milano, celebra catedrala din oraș. Reamintim, fostul premier italian a murit luni, la spital, dupa ce in primavara acestui a fost confirmat public faptul ca fostul premier sufera de leucemie.…

- Consiliul Judiciar Suprem al Bulgariei a votat luni pentru demiterea controversatului procuror-sef Ivan Ghesev, considerat de multi bulgari drept un aparator de frunte al capilor mafiei din tara si un obstacol cheie in calea instaurarii statului de drept, relateaza POLITICO, citat de news.ro.Consiliul…

- Un copil de 3 ani din Lupeni, care se afla cu parintii sai in apropierea blocului in care locuieste, a fost atacat, miercuri seara, de un caine din rasa Amstaff, considerata periculoasa. Minorul a fost dus de urgenta spital, dupa ce a fost muscat de piciorul drept, informeaza News.ro.Incidentul a avut…