- Doina Parcalabu, fostul președinte al Casei Naționale de Pensii Publice, a anunțat care sunt, potrivit legii, perioadele care nu se iau in considerare la calculul pensiei, in ciuda promisiunilor guvernanților.

- Orele suplimentare, primele in bani și al 13-lea salariul, luate in considerare la recalcularea pensiei Recalcularea pensiei va include orele suplimentare, primele in bani și al 13-lea salariu. Casa de Pensii a finalizat normele de implementare pentru noua lege, programata sa intre in vigoare din toamna,…

- Normele de aplicare pentru noua lege a pensiilor sunt gata, iar aceasta urmeaza sa intre in vigoare de la 1 septembrie 2024. Aceasta reforma vizeaza recalcularea pensiilor pentru aproximativ 5 milioane de seniori, promițand o abordare mai echitabila și transparenta in stabilirea veniturilor post-retragere.…

- Pensii 2024: Orele suplimentare, primele in bani și cel de-al 13-lea salariul vor fi luate in considerare la recalcularea pensiei Pensii 2024: Orele suplimentare, primele in bani și cel de-al 13-lea salariul vor fi luate in considerare la recalcularea pensiei. Oficialii de la Casa de Pensii au terminat…

- ”Imi doresc continuarea plafonarii alimentelor de baza, pentru ca ordonanta are un rol foarte important. Sunt alimente de baza care sunt consumate de 50% din romani si aceste alimente de baza sunt necesare pentru toate familiile cu venituri mici si medii”, a declarat Florin Barbu intr-o conferinta de…

- Asta inseamna mai mult timp ca stagiu de cotizare, deci un timp mai scurt pana la ieșirea la pensie. Legea a fost recent publicata in Monitorul Oficial.Incepand din septembrie 2024, studiile de masterat vor fi luate in considerare pentru a obține pensia de stat. In acest moment sunt luate in considerare…

