Comitetul campaniei de vaccinare din Romania transmite ca 31% din fluxurile de vaccinare existente la acest moment in București sunt in centre care aparțin sistemului de aparare, ordine publica și siguranța naționala. Este vorba despre 26 de fluxuri pentru vaccinurile Pfizer și Moderna și 10 pentru AstraZeneca, se mai arata in comunicatul transmis, miercuri seara, de CNCAV. Comitetul campaniei de vaccinare din Romania vine cu precizari dupa publicarea datelor de catre Ministerul Sanatații privind imunizarea populației, inclusiv categoriile speciale de angajați ai statului și prioritizarea acestora.…