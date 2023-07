Câte cămine pentru bătrâni funcționează legal în București și Ilfov. EXCLUSIV Scandalul azilelor groazei de la Voluntari și Afumați a readus in prim plan și o alta realitate mai puțin cunoscuta și anume numarul mare de camine pentru persoane varstnice din București și județul Ilfov. Peste 7.000 de locuri pentru batrani in cele 89 de camine din București PUTEREA a solicitat fostului ministru al Muncii, Marius Budai, sa precizeze care este numarul caminelor de batrani care funcționeaza legal in București și județul Ilfov. „Potrivit Registrului electronic unic al serviciilor sociale, la data de 12.07.2023 existau, la nivelul municipiului București și in județul Ilfov, un numar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

