Stiri pe aceeasi tema

- Congresul extraordinar al PSD de sambata este organizat online, cu 39 de centre de vot teritoriale, la care vor participa peste 1.500 de delegati, in cursa pentru sefia partidului fiind inscrisi Marcel Ciolacu, actualul lider interimar, si fostul ministru Eugen Teodorovici. Votul va fi secret, cu buletine,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca miercuri, social - democratii vor stabili cum se va desfasura Congresul partidului, daca acesta va fi online sau nu. In ceea ce priveste votul, acesta va fi unul secret, cu buletine de vot, cabine si urne, iar voturile vor fi centralizate…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, miercuri, in Parlament, ca in școli va fi necesar portul maștii pentru elevi, pentru profesori și pentru personalul auxiliar, iar acolo unde este nevoie sa fie montate desparțitoare de plexiglas in clase. “In școli este clar ca va fi necesar portul maștii pentru elevi,…

- Primaria Brasov va cumpara constructiile, le va demola si va amenaja in același loc o piateta urbana pentru locuitorii din zona Primaria Brasov va rascumpara fosta Piata Oancea din Triaj (asa cum era cunoscuta de locuitorii din zona), decizia fiind luata in sedinta de plen de vineri a…

- Primaria Brasov nu va incasa chirie, dar va solicita institutiei sa intretina spatiile interioare si sa plateasca utilitatile Dupa multi ani de negocieri si proceduri birocratice, Consiliul Judetean Brasov si Primaria Brasov s-au inteles in ceea ce priveste Casa Sfatului. Astfel, potrivit…

- Pe bicicleta de la sala de fitness este voie, dar pe peretele de cațarare de la „Agrement”, nu! Primaria Brașov a anunțat joi dimineața deschiderea Centrului de Agrement din Poiana Brașov, asta cu respectarea mai multor reguli anti-COVID. Deschiderea era programata la ora 12.00,…

- Ziarul Unirea 355 de tablete și laptopuri, achiziționate de școlile din județul Alba pentru invațamantul online. La ce suma se ridica investiția Pregatiriile pentru modernizarea și digitalizarea procesului de invațare in Romania nu au ocolit județul Alba nici de aceasta data. Temandu-se de un al doilea…

- Social-democrații au ajuns la un acord de principiu cu parlamentarii Pro Romania (centru-stanga), ALDE (liberali) și PPU-sl (umaniști) sa rastoarne Guvernul Ludovic Orban II prin moțiune de cenzura pana la alegerile din 27 septembrie, scrie stiripesurse.ro. In Camera Deputaților sunt 160 de parlamentari…