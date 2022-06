Stiri pe aceeasi tema

- Culorile și efecte unice sunt din ce in ce mai cautate in materie de amenajari interioare și exterioare. De la tonuri metalice și pana la accente naturale, vopseaua pe care o alegi pentru a decora interiorul casei tale va schimba cu totul spațiul locuinței tale. Color Smart Distribution , importator…

- Compania romanieasca Color Smart Distribution, unic importator și distribuitor in Romania și Republica Moldova al brandurilor premium Novacolor, Color Smart și Pittsburgh Paints, a inaugurat un nou showroom in Timișoara, dupa o investiție in valoare de jumatate de milion de euro.

- Color Smart Distribution este o companie romaneasca, unic importator și distribuitor in Romania și Republica Moldova al brandurilor de vopseluri premium și premium plus Novacolor, Color Smart și Pittsburgh Paints.

- Stejarul plantat de Regele Ferdinand I in 1 mai 1923 in Piața Libertații din Timișoara va fi taiat. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, spune ca a fost grav afectat de lucrarile de reabilitare a pieței și s-a uscat. „Un moment dureros pentru Timișoara – taiem stejarul din Piața Libertații care a fost…

- Stejarul plantat de Regele Ferdinand I in 1 mai 1923 in Piața Libertații din Timișoara va fi taiat. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, spune ca a fost grav afectat de lucrarile de reabilitare a pieței și s-a uscat. „Un moment dureros pentru Timișoara – taiem stejarul din Piața Libertații care a fost…

- Actualul context geopolitic aduce noi provocari pentru piața de construcții și de design interior. Lipsa de predictibilitate, creșterea prețurilor și penuria forței de munca sunt doar cateva dintre problemele jucatorilor din domeniu, dupa cum ne-a declarant Catalina Trupșor, CEO Color Smart Distribution.…

- Cele peste 100 de mii de tone de mere care se afla in prezent in frigiderele din Republica Moldova, ar putea fi folosite la maxim pe piața interna. Totodata, merele care nu pot ajunge pe piața ruseasca pot fi procesate, iar o parte din ele pot fi exportate in Romania, a menționat Igor Boțan, expertul…

- Baschetbaliștii de la SCM OHMA Timisoara s-au alaturat jucatorilor de padel, sambata, in a doua zi a etapei a doua a Ligii Cluburilor de Padel, competiție care are loc in aceste zile in orașul de pe Bega, reunind cele mai bune echipe de padel din Romania, Republica Moldova și Serbia. Campionii se intalnesc…