Catalin Urtoi a anuntat pe Facebook ca si-a depus in cursul zilei de luni dosarul de candidatura pentru functia de director general al CNIR, el ocupand si in prezent aceasta functie, ca interimar. Candidatii se pot inscrie in cursa pana marti, iar concursul cuprinde mai multe etape. Castigatorul va fi cunoscut cel mai probabil la sfarsitul acestui an. ”Vin dintr-un mediu privat, extrem de competitiv. Stiu valoarea cuvantului dat si imi voi respecta promisiunile, asa cum am facut in toti anii de activitate civica impreuna cu organizatiile neguvernamentale care sustin proiectele nationale de infrastructura…