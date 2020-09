Stiri pe aceeasi tema

- FC Dinamo a anuntat, miercuri, ca l-a transferat pe fundasul Mihai Popescu la gruparea scotiana Heart of Midlothian.Popescu a mai jucat in Scotia la St. Mirren, in 2019, sub forma de imprumut de la Dinamo, potrivit news.ro. Citește și: DESCINDERI DIICOT la traficanții de droguri din…

- Ciprian Tatarușanu (34 de ani) a oferit primele declarații din postura de fotbalist al lui AC Milan. Florin Raducioiu are un mesaj clar pentru Tatarușanu, dupa transferul la AC Milan: „Asta se va intampla cu el!” „De la aceasta noua aventura, ma aștept sa joc bine, sa fac parte dintr-un lot foarte puternic…

- Atacantul Catalin Magureanu (20 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Dinamo, pentru urmatorii 4 ani. Dinamo nu se mișca doar pe piața din Spania, ci iși asigura și viitorul. Catalin Magureanu poate fi surpriza lui Cosmin Contra din acest sezon. Fostul selecționer l-a debutat deja la prima echipa,…

- Laurențiu Marinescu (35 de ani), capitanul Petrolului din sezonul precedent, a semnat cu CS Mioveni. Petrolul are o vara extrem de ocupata, dupa o nou eșec in tentativa de a promova in Liga 1. Ploieștenii au un nou antrenor, Viorel Moldovan, iar la nivelul lotului se produc schimbari masive. Ultimul…

- Mircea Lucescu a semnat chiar cu cateva zile inainte contractul cu Dinamo Kiev, iar conducerea lui Sahtior Donetk a amanat dezvelirea statuii. Clubul a confirmat informatia, precizand ca monumentul, acoperit acum cu o prelata, este la baza de antrenament a echipei si va fi instalat cand formatia…

- La Minsk, capitala Belarus, zeci de mii de oameni s-au adunat la un miting neautorizat, in sprijinul Svetlanei Tihanovskaia, candidata la alegerile prezidențiale din Belarus și principala adversara a actualului președinte, Alexandr Lukașenko, informeaza site-ul local de știri Tut.by .

- Dinamo l-a instalat azi in funcția de antrenor pe Gigi Mulțescu (68 de ani), „SMURD-ul” fiind soluția gasita de șefii „cainilor” pentru a salva echipa de la retrogradare. Numirea lui Mulțescu la Dinamo a fost analizata de Florin Raducioiu (50 de ani), fostul mare atacant al „cainilor” și al echipei…