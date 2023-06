Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Scarlatescu, in varsta de 60 de ani, este unul dintre cei mai apreciați bucatari. Juratul de la Chefi la cuțite a facut dezvaluiri neașteptate despre ceea ce iubește sa faca cel mai mult, dar și despre relația cu angajați sai.In urma cu ceva timp, bucatarul a fost invitat in podcastul lui Mihai…

- Ieri seara, la Chefi la cuțite, a avut loc prima dubla eliminare a acestui sezon dupa proba individuala. Victoria obținuta la battle l-a salvat pe Catalin Scarlatescu de emoțiile acestei probe la care ar fi putut pierde concurenți.

- In ediția 21 a emisiunii Chefi la cuțite, concurenții care au ramas in competiție au incercat sa dea tot ce au avut mai bun ca sa prinda un loc in echipe. La un moment dat, in timp ce se plimbau pe la bancurile de lucru și degustau preparatele, jurații au facut o descoperire neașteptata.

- Catalin Scarlatescu a povestit care este relația lui cu ceilalți doi ”Chefi la cuțite”, Bontea și Dumitrescu, și a dezvaluit ca toți bucatarii din Romania ar trebui sa-i fie recunoscatori lui și emisiunii de specialitate. Bonus: ce salarii a avut chef Scarlatescu.Catalin Scarlatescu a pus pe tava declarații…

- Surpriza de zile mare in ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite! Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu au ramas fara cuvinte cand porțile s-au deschis și au vazut ca preparatul ce tocmai a fost gustat de ei a fost gatit de Francisc Șandor și Laura Eremia, foști…

- Valentin Caprariu și mama lui, Lia, sunt extrem de cunoscuți pe TikTok, acolo unde au milioane de aprecieri și urmaritori. Prezenți in ediția din aceasta seara Chefi la cuțite, cei doi s-au luat la cearta in stilul caracteristic, in fața juraților. Iata ce replici și-au dat unul altuia in fața lui Bontea,…

- Astazi este 1 Mai, și cei mai mulți romani se bucura de minivacanța care ii aduce pe toți pe litoralul romanesc. Chiar daca cei mai mulți petrec alaturi de marii artiști de la noi, la festivalurile de la malul Marii Negre, marea majoritate se intreaba unde pot lua masa. Și, cum cei mai mulți turiști…

- Lupta pentru amulete in noul sezon Chefi la cuțite este mai aprinsa ca oricand. Dupa 5 confruntari caștigate de Catalin Scarlatescu, ceilalți doi Chefi, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, se declara pregatiți sa-și ia revanșa in ediția show-ului culinar d