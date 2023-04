Stiri pe aceeasi tema

- Elwira, soția lui Mihai Petre, va juriza in ediția din aceasta seara de la „Chefi la cuțite”. Competiția se complica, iar cei trei Chefi vor avea discuții aprinse in show-ul difuzat la Antena 1. Ieri seara, la Chefi cuțite, Catalin Scarlatescu a inregistrat o noua victorie la jocul de amuleta, intr-o…

- Cand vine vorba de studii, Catalin Scarlatescu nu prea are cu ce se lauda, deoarece concurentul de la America Express nu are nici macar BAC-ul dat. Cu toate acestea, indragitul chef are o vasta experiența in bucatarie și in show-urile culinare. Nu in ultimul rand, in 2022 a trait o adevarata aventura…

- Sorin Bontea, Catalin Scralatescu și Florin Duitrescu se cunosc de peste un deceniu. Cei 3 jurați de la Chefi la cuțite au facut istorie in televiziune prin prisma chimiei dintre ei. Pentru ca exista diferențe intre ei, aceștia s-au completat reciproc și au reușit sa creeze de fiecare data spectacol…

- Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea si Florin Dumitrescu, vor avea la fiecare joc de amuleta, la „Chefi la cutite", un adversar care va munci din greu la cel de-al patrulea banc de lucru pentru a le incurca planurile. La fiecare confruntare, Chefii vor avea cate un nou oponent. Degustarea o va face un…

- Sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite a adus pentru Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu o schimbare importanta atunci cand a venit vorba despre jocul de amuleta. Chefilor nu le-a venit sa creada ce au gasit la bancul de lucru. Gina Pistol le-a dat o veste neașteptata.

- Sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite a debutat in forța și promite sa aduca rețete savuroase, povești de viața uluitoare, concurenți din toate colțurile lumii și reguli noi la lupta pentru amuleta! Inca de la inceput, Catalin Scarlatescu a propus un pariu pentru Sorin Bontea și Florin Dumitrescu,…

- Sezonul 11 al celui mai urmarit show culinar din Romania, Chefi la cuțite, incepe in aceasta seara la Antena 1, de la ora 20:30, cu prima lupta pentru amuleta care are noi reguli: alaturi de Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu, in arena

- Sorin Bontea a avut parte de o surpriza de proporții atunci cand a descoperit ce cadou i-au facut Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu de ziua lui. Imaginile au ajuns pe TikTok și au devenit virale.