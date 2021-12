Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii anticorupție l-au trimis, luni, in judecata pe fostul deputat PSD Catalin Radulescu, acuzat ca ar fi obținut in cursul anului 2016 in mod ilegal un certificat de revoluționar. Alaturi de Radulescu au mai fost trimiși in judecata un fost secretar de stat și doi foști membri ai Comisiei pentru…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) l-au trimis in judecata in stare de libertate pe Catalin Radulescu, fostul deputat PSD, zis „Mitraliera”, pentru complicitate la abuz in serviciu și fals in declarații in legatura cu modul in care a obținut titlul de „Luptator pentru Victoria Revoluției…

- Curtea de Apel București reia, miercuri, dezbaterile in mega dosarul de corupție in care fostul șef al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, Lucian Duța, a fost deja condamnat, de Tribunalul București, la șase ani de inchisoare cu executare pentru ca ar fi primit o mita de peste șase milioane…

- Cauza penala in privința fostului deputat democrat, Constantin Țuțu a fost trimisa in judecata de procurorii anticorupție. Țuțu este invinuit de imbogațire ilciita și fals in declarații. Astfel, potrivit rechizitoriului intocmit de catre procurorii anticorupție, fostul deputat, fiind persoana cu funcție…

- Marti, au avut loc percheziții de amploare la Școala Superioara de Aviație. Au fost facute cinci percheziții de catre procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel București. Aceștia au fost insoțiți de jandarmi și polițiști. Procurorii au suspiciuni ca, in acesta instituție, s-au facut mai multe…

