CĂTĂLIN MIȘU NU MAI VREA SĂ PREIA CHINDIA ȘI SPONSORIZEAZĂ DINAMO Printre noii sponsori ai lui Dinamo, alaturați clubului odata cu promovarea in SuperLiga, se numara și Catalin Mișu, patron al unei firme de materiale de construcții din județul Dambovița, Regata, un nume destul de controversat la nivelul fotbalului romanesc, care a oscilat in ultimii ani intre mai multe proiecte, mai mult la nivel declarativ, fara [...] Articolul CATALIN MIȘU NU MAI VREA SA PREIA CHINDIA ȘI SPONSORIZEAZA DINAMO a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul Ploiești a anunțat desparțirea de atacantul Robert Moldoveanu (24 de ani). Acesta fusese transferat de formația prahoveana de la Farul Constanța la inceputul sezonului trecut. Insa, cum nu a impresionat prin evoluțiile sale in tricoul galben-albastru, oficialii formației de pe Ilie Oana au…

- Chindia Targoviște a retrogradat la finele sezonului precedent, dupa ce nu a prins nici macar barajul pentru supraviețuirea in Superliga. Imediat dupa retrogradare, mai mulți jucatori au plecat de la echipa, in frunte cu antrenorul Toni Petrea, in prezent la U Cluj. Acum, Chindia iși propune promovarea…

- Chindia Targoviște a retrogradat in Liga 2, urmand-o pe CS Mioveni, care a picat inaintea ei. UTA și Campionii FC Argeș au jucat barajul de menținere in SuperLiga cu Gloria Buzau și Dinamo, dar formația piteșteana a cazut și ea in liga secunda. A cedat in fața ”cainilor”, pe cand clubul aradean a reușit…

- Sambata, 3 iunie, și duminica, 4 iunie, s-au disputat meciurile retur ale barajului pentru menținerea/promovarea in Liga 1. Dinamo și UTA Arad sunt formațiile ce au obținut dreptul de a evolua in sezonul 2023/2024 in primul eșalon fotbalistic din Romania. Rezultatele meciurilor de baraj pentru menținerea/promovarea…

- Duminica, 28 mai, și luni, 29 mai, s-au disputat partidele tur din cadrul barajului pentru menținerea/promovarea in Liga 1. Programul meciurilor de baraj pentru menținerea/promovarea in Liga 1:TUR: Duminica, 28 mai Gloria Buzau – UTA Arad 0-0 – REZUMAT VIDEOLuni, 29 mai Dinamo – Campionii FC Argeș 6-1…

- Situație dramatica la Targoviște, dupa retrogradarea Chindiei in Liga 2. Din informațiile ProSport, toți jucatorii de baza sunt la final de contract și nu vor mai continua la echipa, astfel ca revenirea rapida pe prima scena a fotbalului romanesc pare foarte puțin probabila. Chindia este intr-o situație…

- In ultima etapa a play-out-ului, Chidia a remizat pe teren propriu cu FC Voluntari, scor 1-1. Dambovițenii au retrogradat chiar la inaugurarea noului stadion. Marcel Ghergu, președintele celor de la Chindia, susține ca gruparea din Targoviște se va reorganiza și va incerca sa revina in SuperLiga. Acesta…

- Deși suporterii iși doreau ca partida Chindia – Petrolul sa se dispute la Targoviște, amenințand ca nu vor veni pe „Ilie Oana”, echipa lui Toni Petrea iși amana pentru ultima etapa revenirea pe propria arena. Intr-o poziție delicata cu numai trei runde inainte de finalul play-out-ului, pe locul 7, primul…