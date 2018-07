Ivan considera intolerabila prezența, la lucrarile Universitații de Vara de la Tusnad, a fostului premier al Romaniei si fost director al SIE, Mihai Razvan Ungureanu. "Prin prezența si discursul susținut in limba maghiara, a validat opiniile exprimate in susținerea cauzei secesioniste a maghiarilor extremiști din Ungaria si Romania, nicidecum fiind in sprijinul unei relații diplomatice normale cu un stat vecin.

Mihai Razvan Ungureanu este premierul care intr-un mandat extrem de scurt, de numai 80 de zile, s-a remarcat prin acțiuni defavorabile statului roman si avantajoase intereselor…