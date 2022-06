Catalin Gherzan: „Klaus Iohannis redevine „”tatuc”” Se lucreaza de zor la noua forma a legilor Justitiei și, in opinia lui Catalin Gherzan, aceste legi au rolul de a-l transforma pe președintele țarii din nou in „tatuc”. Concret, noile legi il implica mai mult pe seful statului in alegerea procurorilor-sefi si a conducerii Curtii Supreme, atributii […] Articolul Catalin Gherzan: „Klaus Iohannis redevine „”tatuc”” apare prima data in Observator de Argeș .