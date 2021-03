”Am inceput primele zile din mandat cu autostrada Bucuresti - Brasov. Am spus ca a fost campionat de studii de fezebilitate. Or fi fost in general in Romania. Din pacate, pe aceasta autostrada ultimul studiu de fezabilitate dateaza din 2005. Este un studiu mai sumar. A ramas studiul de fezabilitate din 2005 pentru ca de atunci au fost foarte multe incercari de parteneriat public privat. Cate doi - trei ani proiectul a fost blocat inclusiv in discursul public al decidentilor zilei”, a declarat Catalin Drula, la Digi 24, joi seara. Ministrul Transporturilor a adaugat ca s-a semnat contractul de…