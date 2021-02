Stiri pe aceeasi tema

- Reducerea de 25- se acorda de luni pana joi, pentru calatoriile pe ruta directa, la clasa a 2-a, cu trenurile InterRegio ce au ca punct de plecare/destinatie una din statiile: Sinaia, Busteni, Azuga, Predeal, Brasov, Vatra Dornei Bai sau Vatra Dornei. CFR Calatori a anuntat lansarea „Trenurilor Zapezii",…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca se inregistreaza, duminica, valori de trafic in creștere pe DN 1 Brașov-Ploiești-București, fiind trafic intens intre kilometrii 115-110, intre localitațile Posada și Comarnic, pe sensul catre Capitala. De asemenea,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova a anuntat, luni, ca incidenta cazurilor de COVID-19 a scazut sub 3 la mie in mai multe localitati, printre care Ploiesti, Campina, Azuga, Busteni, Sinaia, transmite Agerpres.

- Mica bucata din autostrada A3 aflata in construcție aproape de Brașov, intre Rașnov și Cristian, circa 6,3 km de autostrada și 3,5 km de drum de legatura cu cate doua benzi pe sens, are va fi deschisa traficului joi seara, cu patru luni inainte de termen. Micul tronson de autostrada care face parte…

- Minivacanta de 1 Decembrie si sarbatoarea Sfantului Andrei, vor umple Valea Prahovei de turisti, care vor avea voie sa mearga in drumetii pe munte, in parcul de distractii de la baza domeniului Kalinderu din Busteni și chiar pe partiile de incepatori deschise in Azuga, relateaza Agerpres. Reprezentantul…

- Mihail Veștea, Secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii, deschide lista PNL Brașov pentru Senatul Romanei Ce soluții concrete veți propune alaturi de colegii din PNL pentru descongestionarea traficului pe DN1? Cred ca au trecut suficienți ani in care in Romania doar s-a vorbit și nu s-a facut nimic.…