- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarant, joi seara, ca inca din primele zile de mandat s-a interesat de proiectul privind constructia autostrazii Bucuresti - Brasov si ca a aflat ca pentru aceasta nu s-a mai facut un studiu de fezabilitate din anul 2005. In data de 12 februarie a fost…

- Memorandumul propus de ministrul Transporturilor, Catalin Drula, va fi urmat de o ordonanța de guvern care va modifica legea achizițiilor publice, in conformitate cu direcțiile Comisiei Europene. Motivul? Concurența neloiala a companiilor susținute de statul chinez, dar și calitatea proasta a lucrarilor.…

- Ministrul Transporturilor transmite ca saptamana viitoare va fi semnat contractul pentru studiul de fezabilitate al autostrazii care ar trebui sa lege Ploiestiul de Brasov. Catalin Drula subliniaza ca va cere firmei care va realiza studiul sa livreze mai repede solutiile pentru unele tronsoane. Conform…

- Nicoleta Dumitrescu Oficial, campania de vaccinare anticovid a inceput in Romania pe 27 decembrie 2020, insa, de la o zi la alta apar tot mai multe exemple ca nenumarate situații nu au fost luate in calcul, ca mai este ceva de facut, ca mai trebuie adaugat ceva. Avand in vedere ca este o situație…

- Nu are rost sa vorbim despre trenuri de mare viteza mai repede de 2030, pana atunci trebuie sa facem ca vitezele de circulație sa fie decente și sa reparam nu doar magistralele mari, ci și liniile secundare, a spus ministrul Transporturilor, Catalin Drula, intr-un interviu video pentru HotNews.ro. El…

- Catalin Drula a explicat, vineri, intr-o conferinta de presa, motivul pentru care a fost reziliat contractul cu firma care castigase licitatia pentru modernizarea DN 71 Bucuresti – Targoviste. “Ati vazut stirea de ieri, a fost o licitatie, s-a depus o singura oferta, o documentatie foarte veche care…

- Nu sunt foarte incantat de modul in care au mers lucrurile cu licitatiile pentru achizitia de trenuri noi, organizate de Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF), si voi face o evaluare, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Transporturilor, Catalin Drula, in Parlament.…