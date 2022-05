Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Finlandei, Sauli Niinisto, a anunțat astazi ca țara sa va depune oficial cerere de aderare la NATO. „Aceasta este o zi istorica. O noua epoca incepe”, a declarat presedintele Sauli Niinisto duminica, in timpul unei conferinte de presa. Sambata, președintele Sauli Niinisto l-a sunat pe Vladimir…

- Comisia Europeana intentioneaza sa emita in iunie avizul sau in ce priveste obtinerea de catre Ucraina a statului de candidat la aderarea la Uniunea Europeana, a anuntat, luni, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dupa o discuție cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Asteptam…

- Kristina Kvien, insarcinata cu afaceri a SUA la Kiev, le-a transmis rușilor, in discursul in care a anunțat redeschiderea reprezentanței americane in Ucraina, celebrul mesaj al soldaților care aparau Insula Șerpilor: „Go f… yourself!” (n.r. Go fuck yourself). The post Oficial SUA catre ruși: Go f……

- Președintele rus Vladimir Putin a trimis un mesaj halucinant Ucrainei, macinata de razboiul pornit la comanda sa pentru așa-denumita „denazificare”. Liderul de la Kremlin vorbește de o datorie „sacra” de a impiedica „renașterea nazismului” in felicitarile trimise cu prilejul a celor 77 de ani de la…

- Politicienii și președintele Klaus Iohannis sunt codașii topului increderii la romani, arata datele unui sondaj CURS. Conform cifrelor, cea mai mare incredere o au cetațenii in Biserica și Armata. Sondajul releva ca 67% dintre romani au multa si foarte multa incredere in Biserica, iar 64% au incredere…

- Premierul Nicolae Ciuca și-a anunțat, miercuri, candidatura la președinția PNL, cu o moțiune care se numește „Uniți pentru o Romanie stabila și puternica”. Data limita pentru depunerea candidaturilor pentru alegerea șefului PNL la Congresul extraordinar de duminica, 10 aprilie, este chiar miercuri,…

- Ministrul rus al Apararii Serghei Soigu si-a facut o prima aparitie publica, in ultimele doua saptamani, potrivit unor imagini difuzate sambata, dupa o absenta care a alimentat intrebari cu privire la eforturi ale Kremlinului de a-l inlatura din post, relateaza AFP. Reapariția publica a lui Șoigu are…

- Un tribunal din Moscova a declarat compania Meta fondata de Mark Zuckerberg ca organizație extremista și a interzis rețelele de socializare Facebook și Instagram, anunța Interfax. Tribunalul a dat astfel curs unei solicitari formulate de Parchetul General de la Moscova care a cerut catalogarea Meta…