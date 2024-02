Stiri pe aceeasi tema

- "Ce vedem astazi este unirea PSD si PNL. Aceasta e adevarata comasare: a PSD cu PNL. Vorbim de un partid unic care lupta impotriva romanilor. Alianta Dreapta Unita a decis sa aiba candidati comuni la toate randurile de alegeri din 2024. Nu ii vom lasa sa fure votul romanilor. Nu ii vom lasa ca intelegerile…

- Alianța Dreapta Unita critica intenția liberalilor și social-democraților de a comasa alegerile europarlamentare și locale. „Drepta unita se va opune și o sa bata stanga comasata PSD-PNL”, spune Catalin Drula. Eugen Tomac cere organizarea unui refendum pe

- PSD și PNL negociaza o eventuala comasare a alegerilor din 2024, dar Marcel Ciolacu, președintele social-democraților, arata ca se teme de candidatul PNL la alegerile prezidențiale. Rezultatele alegerilor prezidențiale din 2014 și 2019 au demonstrat ca PNL are capacitatea sa caștige, mai ales ca PSD…

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat, astazi, ca social democrații nu a luat inca o decizie in cadrul partidului cu privire la propunerile PNL de comasare a alegerilor locale cu cele europarlamentare. „Cu toate acestea, acuzația AUR ca o astfel de comasare afecteaza democrația, arata…

- Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat ca nu exista inca o decizie in Coaliție cu privire la o comasare a alegerilor de anul acesta, in condițiile in care in momentul de fața scenariile preconizeaza doua comasari.

- Veniturile trimestriale ale Palantir au crescut cu 20%, pana la 608,4 milioane de dolari, fata de cele 602,4 milioane de dolari asteptate de Wall Street. Palantir a spus ca se asteapta sa raporteze venituri intre 612 si 616 milioane dolari in primul trimestru, mai putin fata de cele 617 milioane dolari…

- USR vrea sesizarea Comisiei de la Veneția in legatura cu planurile PSD și PNL de comasare a alegerilor USR vrea sesizarea Comisiei de la Veneția in legatura cu planurile PSD și PNL de comasare a alegerilor USR a solicitat presedintelui Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei sa sesizeze Comisia…

- Alianta Blocul Suveranist Roman – BSR a transmis pintr-un comunicat de presa ca se opune cu vehement si contesta cu fermitate intentia “coalitiei” PSD-PNL de comasare a alegerilor eurparlamentare cu alegerile locale.”Comunicat de presa Alianta Blocul Suveranist Roman – BSR se opune cu vehement…