Stiri pe aceeasi tema

- In spațiul public se discuta despre comasarea alegerilor prezidențiale cu cele locale, varianta dorita foarte mult de catre cei de la PNL. Partenerii de guvernare de la PSD nu se opun direct, dar le-au cerut liberalilor sa discute și cu partidele din opoziție pentru a obține o larga majoritate. Liderul…

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca țara noastra nu are cum sa saraceasca exact din cauza organizarii tuturor rundelor de alegeri la timpul lor, scenariul comasarii unora dintre ele fiind unul prematur. Liderul PSD da astfel o replica liberalilor care au avansat argumentul economic.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara, la Antena 3, ca se pot comasa anumite runde de alegeri in acest an și a facut apel la liberalii care susțin scenariul sa nu fie totuși „ridicoli” vorbind despre o economie la buget.Intrebat cum vede scenariul comasarii alegerilor, cu preferința…

- Președintele USR, deputatul Catalin Drula, considera ca “PNL a scos de la naftalina comasarea alegerilor” pentru a distrage atenția romanilor de la problemele nerezolvate de actuala guvernare. “Pentru ca știe ce dezastru a provocat la guvernare, PNL a scos de la naftalina comasarea alegerilor”, susține…

- Senatorul PNL Daniel Fenechiu a declarat, marti, ca PNL vrea comasarea alegerilor pentru ca este in interesul bugetului si al copiilor care merg la scoala, pentru ca le salvam 10-12 zile de scoala. El a mentionat ca turul intai ale alegerilor prezidentiale ar putea fi comasat, daca exista vointa politica,…

- Scenariul comasarii alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidentiale, in toamna anului viitor, este luat in calcul si de PSD, au precizat surse politice. Varianta este acceptata si de liberali. In acest caz, noul presedinte ales ar urma sa astepte finalizarea mandatului actualului presedinte,…

- Planurile de comasare a alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidențiale in luna septembrie, propuse de PNL, au generat dezbateri aprinse in cadrul Coaliției de Guvernare. Surse politice indica faptul ca, deși scenariul este in discuție, nu a fost inca agreat de toți membrii coaliției. Propunerea…